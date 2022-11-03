В МИД РФ заявили, что Британия передала Украине подводные беспилотники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У России есть информация о передаче Лондоном подводных беспилотных аппаратов Украине, с помощью которых Киев мог нанести удары по кораблям Черноморского флота. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

"В августе – сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество беспилотных летательных аппаратов", – отмечается в заявлении МИД.

В министерстве также отметили, что послу Великобритании Деборе Броннерт был выражен протест из-за причастности Лондона к указанной атаке. Кроме того, британской стороне были предоставлены необходимые доказательства.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море", – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве предостерегли Британию от повторного участия в подобных провокациях, предупредив о серьезных последствиях.

Ранее стало известно, что британского посла вызвали в министерство после заявлений о причастности Великобритании к атаке Украины в Севастополе. Отмечалось, что у входа в здание собралась группа людей, они встретили Броннерт с возгласами: "Британия – страна-террорист".

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность зернового коридора из украинских портов.

Позже в Минобороны РФ заявили, что атака была осуществлена под руководством британских специалистов.



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