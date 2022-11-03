10:55Политика
Посол Британии приехала в МИД РФ после атаки Киева на Черноморский флот
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Британского посла Дебору Броннерт вызвали в министерство иностранных дел России после заявлений о причастности Великобритании к атаке Украины на Черноморский флот. Об этом сообщает РИА Новости.
Автомобиль дипломата уже находится у здания ведомства. Отмечается, что у входа в министерство собралась группа людей, они встретили Броннерт с возгласами: "Британия – страна-террорист".
Россия намерена предоставить доказательства причастности британской стороны к атаке в Севастополе. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что скоро соответствующие материалы станут доступны для широкой общественности.
В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового коридора из украинских портов.
Позже в Минобороны РФ заявили, что атака была осуществлена под руководством британских специалистов.
Корабли Черноморского флота отразили атаку украинских дронов в бухте Севастополя
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