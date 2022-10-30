В посольстве РФ пообещали проработать меры против Британии из-за атаки на корабли в Крыму

Фото: Министерство обороны РФ

Москва проработает меры в связи с ролью Великобритании в атаке Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

В диппредставительстве напомнили, что Минобороны России выяснило причастность Британии к ударам по судам в Севастополе. В министерстве сообщили, что инцидент произошел под руководством находящихся на Украине британских специалистов. В посольстве подчеркнули, что эта информация свидетельствует о "подлинной степени вовлеченности" военных и спецслужб Великобритании в ход спецоперации.

"Британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что из-за произошедшего Россия не может гарантировать безопасность сухогрузов, которые участвуют в зерновой сделке, поэтому была вынуждена приостановить ее реализацию. В диппредставительстве возложили ответственность за срыв сделки на Украину и ее западных кураторов.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В общей сложности Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. При этом корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В результате Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.



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