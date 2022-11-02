В МИД РФ вызовут британского посла из-за содействия Лондона атакам ВСУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В министерство иностранных дел РФ в скором времени вызовут посла Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке нападений украинской стороны на Севастополь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти действия Киева (атака на Севастополь 29 октября. – Прим. ред.) осуществлялись под руководством британских специалистов... В этой связи в ближайшее время в МИД России будет вызван британский посол", – цитирует Захарову RT.

Ранее сообщалось, что Москва выработает меры в связи с ролью Великобритании в атаке ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе.

В посольстве РФ в Лондоне поделились, что эта информация говорит о "подлинной степени вовлеченности" военных и спецслужб Британии в ход СВО. В диппредставительстве подчеркнули, что Великобритания уже не скрывает, что делится с ВСУ разведывательными данными.

Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.



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