"В главной роли": Наталья Бондарчук

В детстве Наталья Бондарчук актрисой становиться не хотела. Но от судьбы не уйдешь. Дочь знаменитых на весь Советский Союз артистов, наверное, и не могла пойти другим путем. И все же путь этот она прокладывала себе сама.

Как юная Наталья Бондарчук переживала уход отца из семьи и почему они не виделись долгие пять лет? В чем однажды признался своей студентке ее учитель Сергей Герасимов? Почему Андрей Тарковский не утвердил талантливую актрису на роль Хари в своей картине "Солярис" и что заставило его изменить свое решение?

Об этом – в программе "В главной роли".

