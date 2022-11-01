Москвичам рассказали, как работают перекупщики билетов

В столице начался сезон покупки билетов на предновогодние представления. Театралы быстрее всего стараются купить билеты на балет "Щелкунчик". Однако желающих попасть на постановку в Большом театре много: люди готовы ждать в очереди часами.

Сначала люди стоят в очереди за бесплатным номерным браслетом, по которому уже можно пройти в кассу театра. Спекулянты начали предлагать свои услуги. Например, они могут предложить 25 тысяч рублей за номерной браслет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.