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Москвичам рассказали, как работают перекупщики билетов

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В столице начался сезон покупки билетов на предновогодние представления. Театралы быстрее всего стараются купить билеты на балет "Щелкунчик". Однако желающих попасть на постановку в Большом театре много: люди готовы ждать в очереди часами.

Сначала люди стоят в очереди за бесплатным номерным браслетом, по которому уже можно пройти в кассу театра. Спекулянты начали предлагать свои услуги. Например, они могут предложить 25 тысяч рублей за номерной браслет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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