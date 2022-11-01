Синоптик рассказала о погоде в ноябрьские праздники в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде на ноябрьские праздники в Центральной России. Об этом сообщает радио КП.

По ее словам, ожидается переменная облачность, в ночные часы температура воздуха будет от нуля до -5, днем – от 0 до 5 градусов.

"В воскресенье, 6 ноября, появится вероятность небольших осадков. И ветер, главное, будет слабый в течение праздников", – рассказала синоптик.

Макарова отметила, что атмосферное давление может превысить норму, так как регион будет находиться под влиянием антициклона, однако это изменение произойдет достаточно плавно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что пока рано говорить о приходе зимы в центральную часть России. При этом он отметил, что в настоящее время погодные условия в Москве пришли к климатической норме.

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