Синоптик заявил, что говорить о приходе зимы в Центральную Россию рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Лентой.ру" сообщил, что говорить о приходе зимы в центральную часть России еще рано. Однако первая характерная черта зимнего периода в виде гололедицы в столице уже появилась.

В понедельник, 31 октября, в Москве выпал первый снег. Его толщина в разных частях города составила от двух до пяти сантиметров. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что снежный покров в столице продержится до 5–6 ноября.

По словам Вильфанда, выпавший в Москве снег не является устойчивым и окончательным.

"Поскольку температура будет ночью иметь небольшие отрицательные значения, днем – небольшие положительные значения, этот снег будет испаряться днем, подтаивать, поэтому этот снег лег неокончательный", – объяснил синоптик.

Он отметил, что до этого момента температурные значения в столице отставали от нормы. Так, температурные показатели выходных соответствовали второй декаде сентября. Сейчас же, уточнил синоптик, погодные условия в Москве пришли к климатической норме.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков уточнил, что образовавшаяся на дорогах гололедица продержится в Москве в течение суток. Образованию наледи на дорогах, по словам специалиста, способствуют кратковременные осадки.

В понедельник, 31 октября, в столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 1–3 градуса, ветер будет северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.



Москвичи поделились кадрами первого снега

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