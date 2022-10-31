11:02Общество
Снежный покров в Москве и Подмосковье продержится до конца недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе снежный покров продержится до выходных, 5 и 6 ноября, включительно. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Образовавшийся снежный покров будет временным и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно. Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет", – говорится в его публикации.
Высота снежного покрова на столичных метеостанциях составила:
- 1 сантиметр на ВДНХ;
- 1 сантиметр на Балчуге;
- 5 сантиметров в Тушино.
В свою очередь, в Московской области выпавший снег образовал покров высотой:
- 1 сантиметр в Коломне;
- 1 сантиметр в Клину;
- 1 сантиметр в Павловском Посаде;
- 1 сантиметр в Можайске;
- 2 сантиметра в Новом Иерусалиме;
- 2 сантиметра в Дмитрове.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о гололедице, которая будет в столице в ближайшие сутки. Синоптик рассказал, что первые заморозки и кратковременные осадки способствуют образованию гололедицы в городе. Ночные температуры будут около 0 градусов, добавил он.
Синенков также уточнил, что в ближайшие дни в столице выпадет около 1–2 миллиметров осадков. В понедельник, 31 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, сообщил синоптик. В городе также пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Синоптики предупредили о холодной погоде в Москве в первую неделю ноября
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