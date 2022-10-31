Синоптик заявил, что ноябрь в Москве будет на 2–3 градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в ноябре превысит норму на 2–3 градуса. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что положительное отклонение от нормы ожидается во всех декадах месяца. Температура воздуха вернется к норме лишь на стыке ноября и декабря.

Тишковец рассказал, что обычно метеорологическая зима наступает 10 ноября, однако на этот раз ее приход отложится на 1–2 недели. Синоптик пояснил, что метеорологическая зима – переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

"При этом прогнозируется дефицит осадков: недобор может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги", – приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в первую неделю ноября температура воздуха в столице будет чуть ниже климатической нормы. При этом сформировавшийся покров не будет устойчивым, снег растает из-за плюсовой температуры.



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