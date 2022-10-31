12:12Общество
Москвичей предупредили о погоде ниже климатической нормы в первую неделю ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первую неделю ноября погода в столице будет чуть ниже климатической нормы, без существенных осадков. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, сформировавшийся в городе в ночь на понедельник, 31 октября, снежный покров не будет устойчивым. Снег растает под влиянием плюсовых температур. Начиная со вторника существенных осадков в городе не ожидается, уточнила Позднякова.
Начиная со вторника, 1 ноября, и до субботы включительно погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, говорит синоптик.
"В ночь на вторник будет около нуля, в ночь на среду – до -2 градусов. Днем во вторник прогнозируется 2...4 градуса, в среду в дневные часы на градус пониже, то есть температура воздуха уже будет чуть ниже климатической нормы. И во вторник, и в среду днем облачно с прояснениями, без существенных осадков", – отмечает специалист.
В последующие дни, поскольку облаков будет немного, температура воздуха ночью может опускаться до -1...-3 градусов, местами – до -5 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут не более 2...4 градусов, продолжает специалист.
Ранее в пресс-службе столичного Дептранса предупредили автовладельцев о сильной гололедице на дорогах города. Москвичам напомнили об опасности езды на летней резине, а также попросили соблюдать скоростной режим, достаточное расстояние и не совершать резких маневров.
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