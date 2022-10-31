13:45Город
В столичной системе теплоснабжения повысили температуру из-за похолодания
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичной системе теплоснабжения повысили температуру на 10 градусов в связи с похолоданием. Об этом сообщает МОЭК в телеграм-канале.
"График работы источников и тепловых сетей изменен со среднесуточной температуры 5 градусов до текущего значения в 0 градусов. Соответственно, температура магистрального теплоносителя повышена с 75–77 до 85–87 градусов", – говорится в сообщении.
В МОЕК пояснили, что задания на изменение режимов выдают заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков уточнил, что образовавшаяся на дорогах гололедица продержится в Москве в течение суток. Образованию наледи на дорогах, по словам специалиста, способствуют кратковременные осадки.
В понедельник, 31 октября, в столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 1–3 градуса, ветер будет северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.
Москвичи поделились кадрами первого снега
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