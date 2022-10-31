Синоптик рассказал, какая зима будет в этом году в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в этом году не ожидается суровой зимы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, устойчивый снежный покров образуется с наступлением календарной зимы. При этом, как отметил синоптик, ноябрь будет относительно теплым и сухим.

"Учитывая такой прогноз и то, что средние сроки формирования устойчивого снежного покрова по Москве обычно приходятся на период 25 ноября – 2 декабря, по всей видимости, устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением календарной зимы, которая, впрочем, скорее всего, не будет суровой", – рассказал Тишковец РИА Новости.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в первую неделю ноября температура воздуха в столице будет чуть ниже климатической нормы.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков уточнил, что образовавшаяся на дорогах гололедица продержится в Москве в течение суток. Образованию наледи на дорогах, по словам специалиста, способствуют кратковременные осадки.

Москвичи показали кадры снега и гололеда в столице

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