Выпавший снег в столице полностью растаял

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В столице полностью растаял снежный покров, который образовался за прошедшие дни, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"По данным на 09:00 утра 1 ноября в Москве снежный покров не отметила ни одна метеостанция", – написал синоптик.

Прирост выпавшего за ночь снега в Москве к утру 31 октября в среднем составил один сантиметр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что пока рано говорить о приходе зимы в центральную часть России. При этом он отметил, что в настоящее время погодные условия в Москве пришли к климатической норме.



"Атмосфера": 4 градуса тепла ожидается в столице 1 ноября

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