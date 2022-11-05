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"Раскрывая тайны звезд": брак с бывшим 

"Раскрывая тайны звезд": брак с бывшим 

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Людям свойственно совершать ошибки. И кинозвезды совсем не исключения. Они точно так же, завидев мерцающее счастье за горизонтом, бросают все и мчатся за призрачным блеском.

Однако не у всех получается признать свою ошибку и вернуться на исходную позицию. Вернуться в прежнюю семью после неудачных отношений – решение, которое требует характера.

Можно ли войти в одну реку дважды? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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