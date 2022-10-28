NASA показало, как "улыбается" Солнце

Фото: twitter.com/NASASun

Астрономы NASA опубликовали снимок "улыбающегося" Солнца. Изображение, на котором запечатлено небесное светило с пятнами, похожими на рот и глаза, размещено на странице в Twitter.

Ученые пояснили, что образовавшиеся на солнечном диске черты человеческого лица являются так называемыми корональными дырами – областями с пониженной плотностью и температурой плазмы, которые приняли необычную форму.

Феномен стремления человека видеть улыбку в абстрактных неодушевленных предметах давно известен науке. Такие зрительные иллюзии называют эффектом парейдолии.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитные бури могут наблюдаться на Земле в конце октября и первой декаде ноября.

По информации астрономов, данные природные явления будут фиксироваться 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября.

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