В РФ повысили денежное довольствие военнослужащих на 4%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Денежное довольствие военных и заработную плату гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повысили на 4%. Информацией об этом поделился руководитель Минобороны Сергей Шойгу.

"С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала", – цитирует главу ведовства RT.

Министр добавил, что на протяжении всего года военные пенсии также возросли на 19,5%.

Ранее Шойгу рассказал о том, что на территорию специальной военной операции на Украине были отправлены 87 тысяч солдат. Как уточнил руководитель ведомства, к деятельности с призванными в рамках частичной мобилизации были привлечены порядка 3 тысяч инструкторов.

Глава Минобороны подчеркнул, что план по частичной мобилизации был выполнен, на военную службу призвали 300 тысяч мужчин, хотя на старте отмечались и недостатки в работе военкоматов России.

28 октября Шойгу рассказал о завершении мероприятий по частичной мобилизации в государстве. С заявлением он обратился к Владимиру Путину.

Новости часа: в РФ завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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