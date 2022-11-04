Путин подписал закон о снятии запрета на мобилизацию судимых

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

При этом исключение составят ряд статей Уголовного кодекса. Так, призыву на военную службу в рамках мобилизации не подлежат россияне с неснятой или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений из ряда других статьей Уголовного кодекса РФ.

Речь о судимых по статьям о госизмене и организации экстремистского сообщества, а также судимые за преступления против общественной безопасности и совершение акта международного терроризма.

Также, согласно закону, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в данных организациях.

Кроме того, Путин утвердил изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", устанавливающие порядок прохождения альтернативной службы.

Согласно документу, граждане, которые в момент объявления мобилизации проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ и различных воинских формированиях, продолжают нести службу на прежних местах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Авторами инициативы выступили 264 депутата и сенатора. Документом также предполагается, что добровольцы, ставшие инвалидами в результате участия в СВО, получат статус инвалида боевых действий.



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