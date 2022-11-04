Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", устанавливающие порядок прохождения альтернативной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, граждане, которые в момент объявления мобилизации проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ и различных воинских формированиях, продолжают нести службу на прежних местах.

Те же, кто проходит такую службу в федеральных органах власти и в органах местного самоуправления при мобилизации могут быть переведены на работу в качестве гражданского персонала в Вооруженные силы России, воинские и специальные формирования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Авторами инициативы выступили 264 депутата и сенатора. Документом также предполагается, что добровольцы, ставшие инвалидами в результате участия в СВО, получат статус инвалида боевых действий.



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