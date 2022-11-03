В Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Московской области с вечера 3 ноября до конца недели местами будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, рассказали в Гидрометцентре России.

"Период предупреждения – с 21:00 3 ноября до 21:00 6 ноября, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что настоящая зима в Москве начнется, когда появится устойчивый снежный покров. Кроме того, необходимо, чтобы среднесуточная температура была отрицательной. В настоящее время этот показатель составляет менее 5 градусов по Цельсию.

По мнению специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, московская зима не будет суровой.

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