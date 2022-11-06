"Раскрывая тайны звезд": Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, сыгравший в советской картине "Джек Восьмеркин – "американец", конце 80-х совершил чудо. Абсолютно русский актер, никогда не бывавший за пределами СССР, сыграл совершенного иностранца.

Удивительно, но Джек Восьмеркин мистическим образом определил судьбу Александра Кузнецова. Может быть, потому что сам актер был во многом похож на своего героя. Он тоже жил под девизом – никогда не сдаваться.

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