"Раскрывая тайны звеёзд": к 95-летию Всеволода Ларионова

18 марта 1946 года на советские киноэкраны вышла детская приключенческая картина "Пятнадцатилетний капитан". Еще не прошло и года после окончания Великой Отечественной войны. В стране царили разруха, голод и нищета.

Фильм зрителям понравился. Актер Всеволод Ларионов стал звездой в 17 лет. Но роль романтического героя стала сопровождать артиста. Ушли годы на то, чтобы доказать зрителям и режиссерам, что он может гораздо больше.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".