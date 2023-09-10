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10 сентября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звеёзд": к 95-летию Всеволода Ларионова

"Раскрывая тайны звеёзд": к 95-летию Всеволода Ларионова

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18 марта 1946 года на советские киноэкраны вышла детская приключенческая картина "Пятнадцатилетний капитан". Еще не прошло и года после окончания Великой Отечественной войны. В стране царили разруха, голод и нищета.

Фильм зрителям понравился. Актер Всеволод Ларионов стал звездой в 17 лет. Но роль романтического героя стала сопровождать артиста. Ушли годы на то, чтобы доказать зрителям и режиссерам, что он может гораздо больше.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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