"Тайны души": Ольга Прокофьева

В 1985 году молодая актриса Ольга Прокофьева закончила ГИТИС и была принята в театр имени Маяковского. Один из старейших московских драматических театров всегда был верен произведениям русской классики. Здесь ставили свои постановки Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков и Андрей Гончаров, а на сцену выходили легендарные Мария Бабанова, Николай Волков-младший, Александр Лазарев-старший, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева.

Ее работа в театре началась со спектакля "Завтра была война". Роль учительницы на долгие годы стала визитной карточкой Ольги Прокофьевой. Сегодня на сцене театра имени Маяковского репертуар народной артистки более чем разнообразный: легендарный "Пигмалион" Бернарда Шоу, драматическая постановка "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера, и, конечно же, юбилейный спектакль-альманах "Истории".

Об этом – в программе "Тайны души".