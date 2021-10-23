Съемки вестерна с Алеком Болдуином остановили после убийства. Актер не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Перед съемкой помощник заверил актера, что патроны холостые. Полиция теперь разыскивает специалиста по оружию, которая готовила пистолет для Алека Болдуина. Именно из него прогремел роковой выстрел. Детективы изъяли реквизит и отснятый материал, на котором может быть запечатлен момент стрельбы. Все случилось во время работы на фильмом-вестерном "Ржавчина". Его снимают в штате Нью-Мексико. Почему-то после выстрела, который сделал Болдуин, во все стороны полетели осколки. Ранило режиссера картины и оператора Галину Хатчинс – она потом скончалась в больнице. Болдуин написал у себя в Twitter, что глубоко потрясен случившимся и принес соболезнования ее семье.

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