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Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Игоря Кваши

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Игоря Кваши

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Актер – зависимая профессия, и только исключительные люди могут позволить себе быть в ней абсолютно свободными. Кваша это мог! Он легко отказывался от съемок, делал только то, что хочет, говорил только то, что думает. За что и с кем боролся Игорь Кваша? Был ли у него роман с Людмилой Гурченко? Как случилось, что однажды актер выбросил в окно диссертацию жены? И почему его побаивалась даже сама Галина Волчек.

Программа: Раскрывая тайны звёзд
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