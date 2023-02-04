"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Игоря Кваши

Актер – зависимая профессия, и только исключительные люди могут позволить себе быть в ней абсолютно свободными. Кваша это мог! Он легко отказывался от съемок, делал только то, что хочет, говорил только то, что думает. За что и с кем боролся Игорь Кваша? Был ли у него роман с Людмилой Гурченко? Как случилось, что однажды актер выбросил в окно диссертацию жены? И почему его побаивалась даже сама Галина Волчек.

