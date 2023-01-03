Путин поручил Минобороны оказать содействие в съемках кино о героизме участников СВО

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин поручил Минобороны оказать поддержку российским документалистам в подготовке лент о героизме участников специальной-военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение должно быть выполнено при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества".

"Оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм", – говорится в тексте поручения.

Также президент поручил Минкультуры до 1 февраля предоставить предложения по обеспечению показа в российских кинотеатрах документальных картин о спецоперации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу увеличить количество передач, направленных на сохранение традиционных ценностей, а также подготовить отчет о текущем количестве подобных программ, фильмов и сериалов в сетке вещания.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!