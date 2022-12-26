В России увеличат число фильмов о традиционных ценностях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу увеличить число передач, направленных на сохранение традиционных ценностей, а также подготовить отчет о текущем количестве подобных программ, фильмов и сериалов в сетке вещания. Об этом сказано в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Из документа следует, что министерство и телеканалы должны предоставить информацию о количестве эфирных часов, выделяемых на программы, которые способствуют сохранению семейных ценностей, развитию и обучению детей, поддержанию духовно-нравственных традиций, а также пропагандируют многодетность.

Кроме того, Минцифры вместе с Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Росмолодежью, ВГТРК и Первым каналом должны представить предложения об увеличении в сетке вещания каналов числа передач и фильмов, способствующих сохранению и укреплению семейных ценностей, а также образовательных программ, направленных на развитие детей.

Срок выполнения поручения – до 10 апреля 2023 года.

Ранее Владимир Путин обратился к кабмину с поручением о популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Он предложил использовать в просветительской работе с молодежью изображения этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.

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