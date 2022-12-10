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Культура

"Раскрывая тайны звезд": папа за маму

"Раскрывая тайны звезд": папа за маму

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В советское время громко рассказывать о своих проблемах было не принято. Поэтому порой казалось, что у актеров не жизнь, а малина – у них есть слава, любовь и восхищение миллионов поклонников.

Но, с другой стороны, актеры – такие же люди, как и все остальные. У них тоже бывают плохие дни, неудачные романы, жизненные катастрофы, а кто-то остался один на один со своим ребенком.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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