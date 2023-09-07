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07 сентября, 12:45

Политика

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

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Более одного миллиона человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования. Церемонию открыла председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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