Володин заявил, что в ГД поддержали использование российских автомобилей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутаты Госдумы будут использовать отечественные автомобили "Москвич", "Лада" и "Аурус", рассказал спикер ГД Вячеслав Володин, слова которого приводит "Интерфакс".

Он подчеркнул, что парламентарии согласны с заявлением Владимира Путина о том, что чиновникам следует пересесть на машины российского производства.

"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Госдумы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", – сообщил Володин.

Кроме того, по его словам, планируется выпуск автомобилей "Волга", которые в перспективе тоже будут закупаться для чиновников. Спикер Госдумы пообещал, что депутаты начнут переходить на российские автомобили уже с сентября.

Сам Володин рассказал, что в качестве служебной машины использует автомобиль "Аурус", а в свое свободное время перемещается на "Москвиче 3".

Он подчеркнул, что российский автопром нуждается в поддержке. Если государство окажет помощь, отечественные компании смогут оперативно наладить выпуск различных автомобилей, резюмировал Володин.

Ранее Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поручение президента РФ, отметил, что действующие машины никто утилизировать не будет. Их будут заменять на российские по мере того, как они будут выходить из строя.

Позднее в Минпромторге России заверили, что отечественные предприятия, которые специализируются на выпуске машин, смогут удовлетворить потребность в авто для госсектора.



Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях