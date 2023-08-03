Предприятия РФ смогут удовлетворить потребность в авто для госструктур – Минпромторг

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Отечественные предприятия, которые специализируются на выпуске машин, смогут удовлетворить потребность в авто для госсектора, заверили в министерстве промышленности и торговли РФ.

"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поручение президента РФ, отметил, что действующие машины никто утилизировать не будет. Их будут заменять на российские по мере того, как они будут выходить из строя.

Позднее в компаниях "АвтоВАЗ" и Москвич" сообщили, что могут обеспечить поставки отечественных автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин уже говорил о том, что российским депутатам необходимо использовать в качестве служебных авто только отечественные машины.



Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях