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МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

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Московская городская избирательная комиссия на заседании утвердила порядок электронного голосования на выборах мэра в сентябре. Один из вариантов – проголосовать на сайте "Госуслуг". Но теперь также можно будет использовать терминалы электронного голосования.

Появятся терминалы двух видов: стационарный, который расположен на избирательном участке, и переносной. Первый обеспечивает возможность проголосовать без использования бумажного бюллетеня тем избирателям, которые на участок пришли. Второй позволит проголосовать на дому с использованием переносного терминала также без бумажного бюллетеня.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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