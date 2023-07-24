Москвичам рассказали, где трудятся участники столичных студенческих отрядов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 120 городских студенческих отрядов объединяют три тысячи студентов из 60 университетов и 30 колледжей. Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"Современные студенческие отряды Москвы – это одна из ведущих молодежных организаций столицы. Мы верим, что полученные знания и опыт помогут не только на профессиональном пути, но и в приобретении важных навыков общения и работы в команде", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Самым популярным в работе столичных студенческих отрядов является педагогическое направление. Более тысячи студентов заняты в детских загородных лагерях Московской области, Нижнего Новгорода и Краснодарского края. В свою очередь, участники строительного направления трудятся на объектах городского и федерального значения, в том числе помогают обеспечивать город горячей и холодной водой.

Студенты, выбравшие направление проводников, учатся работать с пассажирами поездов дальнего следования структурных подразделений АО "Федеральная пассажирская компания".

"Мой отряд занимается перевозкой пассажиров в поездах дальнего следования. Именно мы летом везем отдыхающих в горы или на море и трудимся, путешествуя по всей стране", – поделилась студентка второго курса института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Софья Конокова.

Помимо этого, студенты задействованы в программах по медицинскому, сельскохозяйственному, археологическому и другим направлениям. За работу в отрядах молодые люди получают зарплату.

Присоединиться к студенческому отряду можно, заполнив форму или написав в аккаунты МосРСО в социальных сетях.

До этого сообщалось, что столичная служба занятости предложила выпускникам вузов более 1,6 тысячи вариантов стажировок. Крупнейшие столичные компании предлагают начинающим специалистам возможность попробовать свои силы в самых разных направлениях – от IT и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг. Занятость начинающих специалистов обязуются оплачивать.



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