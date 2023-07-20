20 июля, 20:15Политика
Посол РФ назвал фальсификацией попытки США приписать Москве планы атак на гражданские суда
Фото: ТАСС/ZUMA/Tolga Ildun
Попытки США приписать России подготовку атак на гражданские суда являются фальсификацией. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он прокомментировал слова официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжа, который подчеркнул, что Москва якобы имеет планы диверсий против судов в Черном море.
"Прежде всего подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями", – цитирует посла российское диппредставительство в своем телеграм-канале.
По словам Антонова, США пользуются низменными антироссийскими информационными провокациями.
19 июля Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что страны, чьи флаги будут установлены, будут признаваться РФ вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное предупреждение от Минобороны связано с прекращением действия черноморской инициативы.
20 июля Минобороны Украины сообщило, что Киев начнет рассматривать суда, плывущие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. Предупреждение начнет действовать с 00:00 21 июля. В ведомстве заявили, что суда будут рассматриваться со всеми соответствующими рисками.
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