Эксперт заявил, что акция "Миллион призов" может помочь бизнесу

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Акция "Миллион призов" может помочь бизнесу с продвижением и рекламой на известной и качественной платформе. Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Краснопресненские бани" Михаил Самойлов.

Он подчеркнул, что акция интересна для него, потому что его организация, не прилагая особых усилий и не вкладывая денежные средства, появляется на популярной платформе.

"Я, конечно же, рассматриваю это как рекламу, бесплатно и в хорошем месте, а не где попало. Для меня это очень важно, я здесь вижу прямые преимущества", – поделился специалист.

Самойлов выразил надежду, что при помощи акции у компании будут новые гости. В том числе люди, которые даже не задумывались о подобном способе отдыха.

Помимо этого, он оценил удобство дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах. Он уточнил, что уезжает сейчас на выходные на дачу и ему не придется возвращаться и голосовать, он может сделать это "не отрываясь от книжки".

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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