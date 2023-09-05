05 сентября, 12:03Политика
Эксперт заявил, что акция "Миллион призов" может помочь бизнесу
Фото: 123RF/adrianhancu
Акция "Миллион призов" может помочь бизнесу с продвижением и рекламой на известной и качественной платформе. Об этом заявил заместитель генерального директора ООО "Краснопресненские бани" Михаил Самойлов.
Он подчеркнул, что акция интересна для него, потому что его организация, не прилагая особых усилий и не вкладывая денежные средства, появляется на популярной платформе.
"Я, конечно же, рассматриваю это как рекламу, бесплатно и в хорошем месте, а не где попало. Для меня это очень важно, я здесь вижу прямые преимущества", – поделился специалист.
Самойлов выразил надежду, что при помощи акции у компании будут новые гости. В том числе люди, которые даже не задумывались о подобном способе отдыха.
Помимо этого, он оценил удобство дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах. Он уточнил, что уезжает сейчас на выходные на дачу и ему не придется возвращаться и голосовать, он может сделать это "не отрываясь от книжки".
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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