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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Заливное Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На запорожском направлении российские силы успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины, заявил он. По словам Конашенкова, за сутки ВС РФ ликвидировали до 200 украинских бойцов и самоходные артиллерийские установки производства Польши и Германии.

На купянском направлении российская армия отразила 11 атак ВСУ, уточнил он. Украинские силы на этом участке потеряли до 120 военных убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М-777 производства США, добавил он.

Также российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Представитель МО отметил, что все назначенные объекты были поражены.

За минувший сутки, продолжил Конашенков, российские системы ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области. Также ВС РФ уничтожили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 30 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

На донецком направлении потери ВСУ составили до 240 военных. Кроме того, российские войска уничтожили три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М-777 производства США и две гаубицы Д-30, добавил представитель ведомства.

Вместе с этим Конашенков рассказал, что в районе города Запорожье ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. На территории населенного пункта Славгород Днепропетровской области был уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ, заключил генерал-лейтенант.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской стороны в районе поселка Урожайное в ДНР. По его словам, на южнодонецком направлении при участии артиллерии и авиации были отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ.