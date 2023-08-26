США связали атаки БПЛА на Россию с поднятием духа украинцев и войск – СМИ

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Соединенные Штаты Америки связали атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России с поднятием духа украинцев и войск, пишет The New York Times.

"По словам официальных лиц США, эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар", – отметил автор статьи.

В СМИ добавили, что подобные атаки важны для боевого духа украинских граждан и ВСУ из-за застопорившегося контрнаступления.

В субботу, 26 августа, Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе был сбит беспилотник. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет, заявил мэр Москвы.

В свою очередь, в Минобороны РФ подтвердили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена силами ПВО России.

Позже глава подмосковной Истры Татьяна Витушева призвала жителей не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).



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