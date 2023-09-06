Выигранными по программе "Миллион призов" баллами можно будет пополнить "Тройку"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Выигранными по программе "Миллион призов" баллами можно будет пополнить карту "Тройка", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Счастливчиков определят случайным образом среди москвичей, проголосовавших в электронном виде – онлайн или с использованием терминала на избирательном участке. Горожане будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября", – отмечается в сообщении.

Победители акции получат СМС-сообщения о выигрыше. После этого участникам предстоит до 25 сентября активировать уникальный код на сайте "Миллион призов". Далее будут начислены призовые баллы в 1, 3 или 5 тысяч. Согласно условиям акции #ВыбираемВместе2023, один балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на сайте "Миллион призов" на поощрения от партнеров программы до 14 декабря 2023 года включительно.

Благодаря призовым баллам участники программы смогут сэкономить на покупках в крупных торговых и аптечных сетях. Кроме того, будет доступна частичная или полная оплата заказов в лучших кафе и ресторанах Москвы. Также победители на эти баллы смогут посетить театральные постановки и музейные экспозиции, организовать семейный досуг, сделать пожертвование в благотворительный фонд.

"Одним из самых востребованных поощрений среди выигравших в предыдущих акциях программы "Миллион призов" с 2020 года неизменно становилось пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей – им воспользовались более 850 тысяч раз", – отметили на mos.ru.

В этом году у победителей акции тоже будет возможность пополнить "Тройку". Те, кто примет участие впервые, автоматически получат тысячу призовых баллов.

Карту "Тройка" принимают во всех видах городского транспорта, аэроэкспрессах, на канатной дороге на Воробьевых горах, в регулярном речном транспорте. Также этой картой можно оплатить билет в Пушкинский музей, Московский зоопарк, парковку и посещение парка "Зарядье", билет в музей "Моторы войны" или экскурсию по реке.

Накануне сообщалось, что победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут устроить романтическое свидание в ресторане с антуражем XIX века, отправиться на бизнес-ланч или просто перекусить в столичном кафе во время прогулки, после частично или полностью оплатить счет при помощи промокодов программы "Миллион призов".

В настоящее время партнерами программы "Миллион призов" являются 33 заведения, среди которых есть и точки быстрого питания, и дорогие рестораны с изысканными блюдами.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичам рассказали, сколько партнеров присоединились к программе "Миллион призов"