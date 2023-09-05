Москвичам рассказали, как обменять баллы программы "Миллион призов" в кафе

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Победители акции #ВыбираемВместе2023 смогут устроить романтическое свидание в ресторане с антуражем XIX века, отправиться на бизнес-ланч или просто перекусить в столичном кафе во время прогулки, после частично или полностью оплатить счет при помощи промокодов программы "Миллион призов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Партнерами программы "Миллион призов" на данный момент являются 33 заведения, среди которых есть и точки быстрого питания, и дорогие рестораны с изысканными блюдами. В скором времени их число возрастет.

Например, горожанам, которые победят в акции, предлагают посетить ресторан с атмосферой XIX столетия и видом на Садовое кольцо, где они попробуют блюда европейской кухни, в грузинском ресторане можно посидеть в дружеской обстановке и попробовать несколько видов хачапури, а пообедать посреди рабочего дня можно в заведении паназиатской кухни, где москвичам предложат роллы, суши, суп фо-бо и многое другое.

Тем, кто предпочитает фастфуд, помимо классических бургеров и картофеля фри, некоторые заведения предлагают перекусить бургером с трюфельным соусом и бататом, а также другие необычные блюда.

Подчеркивается, что победители акции могут обменять свои баллы не только в кафе и ресторанах, расположенных в городе, но и потратить их на поощрения в магазинах, аптеках, музеях и от других партнеров, представляющих различные заведения. Один полученный балл будет равен одному рублю.

Те граждане, которые примут участие в электронном голосовании в первый раз, гарантированно получат одну тысячу баллов на свой счет, даже если не смогут выиграть другую сумму.

Москвичам напомнили, что баллы, полученные во время акции, также можно обменять на поощрения от Мосгортранса, например, пополнить баланс карты "Тройка" для оплаты проезда на наземном транспорте, в метро или пригородных поездах.

Для участия в розыгрыше всем желающим необходимо стать участниками акции #ВыбираемВместе2023. Сделать это смогут те жители столицы, кто примет участие в электронном голосовании через онлайн-сервис или терминал. Розыгрыши подарочных баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября, получить призы смогут 2,3 миллиона москвичей.

Отмечается, что победителям программы в указанные дни придет СМС с кодом, который стоит активировать на сайте "Миллион призов" до 25 сентября включительно. После этого на личный счет участника поступят призовые баллы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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