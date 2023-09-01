Москвичам начали рассылать СМС-уведомления об участии в акции #ВыбираемВместе2023

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Жители Москвы, зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование на выборы мэра столицы, начали получать СМС-сообщения с уникальными кодами участников акции #ВыбираемВместе2023. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Код в сообщении является возможностью выиграть 1 000, 3 000 или 5 000 призовых баллов. Для этого москвичу необходимо в онлайн-формате отдать свой голос на выборах мэра столицы с 8 по 10 сентября 2023 года.

Удостовериться в возможности проголосовать онлайн можно по ссылке. Если же доступ к онлайн-голосованию закрыт, принять участие в акции нельзя.

Чтобы полученный в СМС-сообщении код попал в розыгрыш, избирателю необходимо отдать свой голос на онлайн-выборах до 20:00 предыдущего дня. О выигрыше москвича также уведомят онлайн с номера DIT_MOS. Активировать уникальный код победители смогут на сайте программы "Миллион призов" до 25 сентября 2025 года включительно.

Полученные баллы можно будет обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, музеях и театрах. Баллы также можно направить на благотворительность.

Отказаться от участия в акции можно с 1 по 7 сентября, заполнив форму по ссылке.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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