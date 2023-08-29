До тысячи человек в секунду отдавали свой голос на тестовом онлайн-голосовании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На тестовом онлайн-голосовании в Москве свой выбор делали до тысячи человек в секунду. Об этом сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Нагрузку москвичи создали достаточную, очередной рекорд был побит – это тысяча избирателей в секунду, такого у нас еще не было. В 8 утра, в 9 утра перед работой все голосуют, соответственно, в эти первые минуты, часы максимальное количество избирателей было на голосовании, результаты его подведены", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, число участников тестового онлайн-голосования в 2023 году составило столько же, сколько и в прошлом. Однако учитывая, что годом ранее на голосование отводилось больше времени, можно сделать вывод о большем числе участников в 2023 году.

Тестовое онлайн-голосование состоялось в Москве 25 августа. Жители выбирали мероприятия, которые хотели бы видеть на предстоящем Дне города. Участие в голосовании приняли почти 430 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве