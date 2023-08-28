Впервые участвующие в онлайн-голосовании гарантированно получат баллы "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые в рамках выборов мэра в сентябре впервые примут участие в онлайн-голосовании, гарантированно получат баллы "Миллиона призов". С соответствующей инициативой выступили партнеры программы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что среди участников дистанционного голосования будут разыгрывать по одной, три и пять тысяч баллов. При этом новички программы гарантированно получат по тысяче баллов, даже если не окажутся в числе победителей розыгрыша.

Ранее заработала страница предстоящей акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Всего будет предусмотрено 2,3 миллиона призов. Потратить баллы можно будет в магазинах, кафе, ресторанах, музеях, театрах и других местах. Один балл, как и раньше, равен одному рублю.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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