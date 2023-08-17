Победители программы "Миллион призов" смогут посетить 50 музеев и театров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые станут победителями программы "Миллион призов" смогут побывать в 50 столичных музеях и театрах, Московском зоопарке. Для этого нужно будет обменять полученные баллы акции "#ВыбираемВместе2023" на билеты, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что к программе присоединились Театр на Таганке, "Современник", Театр Олега Табакова, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково и другие.

Как уточнили на сайте, чтобы поучаствовать в акции, нужно проголосовать онлайн или с использованием терминала на избирательном участке на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Подробная информация об акции "#ВыбираемВместе2023" размещена на ее странице, там можно узнать о порядке и сроках ее проведения, партнерах, условиях участия.

Добавляется, что победители получат 1, 2, 3 или 5 тысяч призовых баллов (эквивалентны рублям). Потратить их можно на покупки у партнеров программы, а именно в магазинах, кафе, ресторанах, театрах, музеях, возможен перевод на благотворительность. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября.

Победителям придут СМС-сообщения о выигрыше. Чтобы получить призовые баллы, необходимо до 25 сентября активировать уникальный код участника. В 2022 году победители более 4 тысяч раз обменяли баллы на призы музеев и театров столицы, заключили в сообщении.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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