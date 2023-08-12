Открылась страница акции "Миллион призов" для онлайн-голосования на выборах в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители Москвы, сделавшие выбор путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы в сентября 2023 года, смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Победители акции получат одну, три или пять тысяч призовых баллов, которые в дальнейшем смогут обменять на покупки у партнеров программы. Всего будет предусмотрено 2,3 миллиона призов, которые разыграют 9, 10 и 11 сентября.

Победители розыгрыша получат СМС-сообщения. Активировать уникальный код из письма можно будет до 25 сентября. Потратить баллы можно будет в магазинах, кафе, ресторанах, музеях, театрах или направить в благотворительные проекты.

Подробная информация о порядке, сроках проведения, партнерах акции и условиях участия в ней доступна на странице #ВыбираемВместе2023.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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