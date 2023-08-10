Более 3,8 миллиона бюллетеней выпустят для голосования на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Сивцов

Для выборов мэра Москвы подготовят более 3,8 миллиона бюллетеней. Такое количество утвердили на заседании Московской городской избирательной комиссии. Информация о его итогах появилась на официальном сайте ведомства.

Как отметил секретарь МГИК Владимир Попов, он будет осуществлять контроль за выпуском.

"Предлагается утвердить текст избирательного бюллетеня согласно предложению и изготовить избирательные бюллетени на выборах мэра Москвы в количестве 3 миллиона 814 тысяч штук", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч человек смогут стать наблюдателями за выборами мэра Москвы в сентябре 2023 года. На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами был утвержден Кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы. Он представляет собой перечень правил, которым обязаны следовать наблюдатели при выполнении задач.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября