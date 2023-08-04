Столичные предприниматели предложили провести программу "Миллион призов" на выборах мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели предложили властям города снова организовать программу "Миллион призов" в ходе предстоящих выборов мэра. Об сообщает пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты (МТТП).

В ходе встречи, организованной МТПП, ее президент Владимир Платонов отметил, что с прошлого года Россия подвергается серьезному санкционному давлению. При этом программа "Миллион призов", по его словам, в свое время стала эффективной мерой поддержки бизнеса в Москве, а предприниматели регулярно изъявляют желание к ней присоединиться.

"Они видят в этом возможность привлечь новых клиентов, повысить спрос на продукцию, получить дополнительную рекламу и, конечно, принять участие в масштабном общественно полезном проекте", – пояснил глава МТПП.

Присутствовавшие на встрече ресторатор Алексей Васильчук и исполнительный директор благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Рустамова поддержали Платонова. В частности, Васильчук указал, что программа "Миллион призов" хорошо показала себя в прошлые годы, а Рустамова заметила, что участники программы смогут потратить призовые баллы в том числе на поддержку участников СВО и жителей новых регионов РФ.

Вице-президент МТПП Владимир Мохте в свою очередь напомнил, что в период пандемии коронавируса акции "#ПОБЕДИМCOVIDВМЕСТЕ", "Вакцина рулит" и "Вакцина – твой ключ к здоровью", проведенные в рамках "Миллиона призов" поспособствовали повышению темпов вакцинации горожан от COVID-19.

Подводя итог, Платонов напомнил, что во время муниципальных выборов в Москве в 2022 году участниками программы стали порядка 2 миллионов человек, из которых победили 600 тысяч. Он связал такую активность горожан с высокой гражданской сознательностью и предположил, что в этому году принять участие в "Миллионе призов" смогут еще больше москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

