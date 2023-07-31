Социолог Алексей Лебедев: за последние годы ДЭГ доказало свою надежность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доказало свою надежность в последние годы, заявил социолог, политолог Алексей Лебедев в разговоре с Агентством "Москва".

Он пояснил, что ДЭГ является наиболее удобным способом голосования для избирателей. Оно позволяет проголосовать онлайн, если в дни выборов избиратель не находится на территории своего избирательного участка.

"ДЭГ уже не первый год применяется на выборах. И за это время оно показало свою надежность и эффективность. <…> Я считаю, что ДЭГ – это удобная платформа, удобная система, которая используется избирателями спокойно. Очень хорошая, очень удобная", – сказал Лебедев.

Социолог Лебедев отметил, что ДЭГ – это закономерное последствие технического прогресса. По словам эксперта, модернизация системы голосования является естественным процессом для столицы, наравне с развитием здравоохранения и образования.

Эксперт подчеркнул, что россияне уже активно пользуются системой ДЭГ и намерены использовать его в дальнейшем.

Выборы мэра Москвы пройдут 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

24 июля Общественная палата столицы обсудила проект порядка и применения ДЭГ, после чего одобрила документ. На предстоящих выборах 10 сентября москвичи смогут проголосовать при помощи терминалов, которые станут новой практикой в городе. Замдиректора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин отметил, что ДЭГ навсегда станет неотъемлемой частью политического ландшафта.