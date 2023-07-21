Эксперт РАН: ДЭГ делает процесс голосования комфортным и не требует больших затрат времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) позволит сделать процесс волеизъявления москвичей более комфортным, им больше не придется тратить время на поход в избирательный участок для голосования, заявил член ассоциации футурологов, эксперт Российской академии наук (РАН) Александр Кононов.

"В последнее время голосовал электронно и буду так голосовать. <….> Честно, никаких претензий к формату нет. Никаких неприятных моментов не было", – отметил он.

Кононов добавил, что за прошедшие четыре года число тех, кто отдает предпочтение онлайн-голосованию, увеличилось в 200 раз. Он предположил, что это может быть связано с высоким уровнем занятости граждан.

"У всех дела, некогда. Поэтому, когда дают возможность что-то, что нужно сделать, сделать это экономичнее, то, естественно, выбирается путь экономии времени", – пояснил эксперт.

Терминалы, с помощью которых жители Москвы смогут отдать свой голос уже непосредственно на избирательных участках являются не менее удобным инструментом, сказал он.

"Если у человека нет своего компьютера или смартфона, чтобы проголосовать, то, конечно, такой аппарат, такая система современная, она позволяет, так скажем, решить проблему нехватки времени и так далее. Все связанные с ДЭГ технологии можно только приветствовать", – добавил Кононов.

Модернизация, которая происходит в сфере голосования в столице, – это естественный процесс, к тому же город своими решениями показывает пример, который может распространиться на всю Россию, предположил эксперт.

"Так что столица выполняет свою роль и в том числе в плане развития технологии, связанной с обеспечением прозрачности таких демократических процедур, как выборы", – заключил он.

Ранее политолог Андрей Максимов заявлял, что ДЭГ на избирательных участках используют по всему миру. Терминалы – это просто машина для голосования, "удобная вещь". По его мнению, нужно использовать все инструменты, в том числе и ДЭГ, и бюллетень.

Максимов подчеркнул, что появление ДЭГ не отменяет традиционные способы. Также, по его словам, электронное голосование повысила явку в 1,5 раза.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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