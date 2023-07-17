Политолог Максимов: терминалы электронного голосования широко применяются во всем мире

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Терминалы электронного голосования на избирательных участках используют по всему миру. Об этом заявил политолог Андрей Максимов.

Он уточнил, что терминалы – это просто машина для голосования, "удобная вещь". По его мнению, нужно использовать все инструменты, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и бюллетень. Максимов подчеркнул, что появление ДЭГ не отменяет традиционные способы.

Политолог добавил, что ДЭГ увеличивает число голосующих, так как люди часто не приходили на участки, потому что им было "лень", несмотря на то что у них есть своя позиция и взгляды. Он подчеркнул, что явка повысилась в 1,5 раза.

"Это за счет тех людей, которые не доходили до участка, а теперь они могут не сходить со своего дивана, смотря телевизор, параллельно голосуют. Играет на компьютере – параллельно голосует. Это облегчило жизнь людям, потому что не надо никуда идти, чтобы голосовать", – объяснил эксперт.

Максимов заявил, что электронное голосование – такой же инструмент, как и комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Он напомнил, что, когда вводились КОИБы, им не доверяли, однако потом оказалось, что комплекс дает объективную картину, в этом все убедились.

"Всегда есть отторжение чего-то нового", – подвел итог специалист.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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