Эксперт: ДЭГ – неотъемлемая часть настоящего и будущего политического ландшафта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) делает процедуру выборов удобнее для россиян, заявил замдиректора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин. Он считает, что ДЭГ уже навсегда стало неотъемлемой частью политического ландшафта.

"Это связанно, конечно, с развитием технологий, безусловно, с доступностью, с тем, что теперь человеку не нужно никуда идти, вставать с дивана. Он может просто зайти в интернет, перейти по ссылочке и проголосовать", – передает Агентство "Москва" его слова.

Кроме того, Савин отметил, что в этом году граждане смогут отдать свой голос, воспользовавшись специальными терминалами. Они будут установлены на выборных участках. Эксперт обратил внимание, что желающим не нужно приходить на участок по месту регистрации, они могут проголосовать в любом месте, где есть такой терминал.

Савин уверен, что эти аппараты помогут гражданам начать привыкать к системе ДЭГ. Он объяснил, что пожилым людям сложно освоить новые технологии. Решение установить терминалы направлено на то, чтобы россияне постепенно пришли к дистанционному электронному голосованию.

В свою очередь, граждане в возрасте от 18 до 50 лет могут спокойно проголосовать дистанционно, добавил Савин.

"То есть те, кто стали уже, скажем так, тем, для кого нет проблемы пользоваться смартфоном, они все будут поддерживать эту идею, я более чем уверен", – резюмировал он.

Ранее политолог Андрей Максимов отметил, что ДЭГ используют по всему миру. Он подчеркнул, что терминалы – это просто машина для голосования. По его мнению, нужно использовать все инструменты, в том числе и ДЭГ, и бюллетень.

Эксперт объяснил, что появление ДЭГ не отменяет традиционные способы. Также, по его словам, возможность электронного голосования повысила явку в 1,5 раза.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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